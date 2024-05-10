В персиковом платье и с золотым колье на шее: Меган Маркл приехала с принцем Гарри в Нигерию

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли сегодня с визитом в Нигерию, который продлится три дня.

В Нигерию принц Гарри отправился из Великобритании, где находился с двухдневным визитом и посетил службу в честь 10-летия его детища "Игр непокоренных" в соборе Святого Павла. Меган в Лондон с мужем не поехала, но отправилась в Нигерию. Они воссоединились в VIP-люксе лондонского аэропорта Хитроу после того, как герцогиня прибыла из Лос-Анджелеса и затем сели на ночной рейс British Airways в Абуджу.

Меган Маркл и принц Гарри в Нигерии / Фото: Associated Press

Сегодня утром герцог и герцогиня Сассекские встретились с официальными лицами и детьми в Академии Wuse Lightway, через несколько часов после их прибытия в Абуджу.

Гарри поговорил с группой учеников в школе, которую поддерживает Фонд The Archewell Foundation. Темой встречи было психическое здоровье, которому пара уделяет много внимания.

Меган Маркл и принц Гарри в Нигерии / Фото: Associated Press

Меган была одета в этот день в нежное персиковое макси-платье без рукавов, волосы она собрала в низкий хвост, у нее в ушах были золотые серьги-клипсы, а на шее колье. Герцогиня сделала насыщенный макияж, светлым лаком накрасила ногти, на ее запястьях были часы Cartier и несколько браслетов, а на пальцах кольца, в том числе помолвочное и обручальное.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Принц Гарри также выглядел расслабленно и был одет в светлую льняную рубашку и светлые брюки, а обут в замшевые рыжие туфли.

Меган Маркл и принц Гарри в Нигерии / Фото: Associated Press

Напомним, ранее эксперты по языку тела рассказывали, что чувствовал принц Гарри во время визита в Лондон после того, как его отец король Чарльз отказал сыну во встрече.

Меган Маркл и принц Гарри в Нигерии / Фото: Associated Press

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