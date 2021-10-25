В персиковом платье и шляпе с цветком: фотографы запечатлели принцессу Мако перед свадьбой

В персиковом платье и шляпе с цветком: фотографы запечатлели принцессу Мако перед свадьбой

Японская принцесса перед своим бракосочетанием приехала к дедушке и бабушке.

Фотографы запечатлели принцессу Мако, когда она на автомобиле приехала в резиденцию своих дедушки и бабушки - бывшего императора Акихито и императрицы Митико, которая находится в районе Таканава в Токио.

Мако приехала попрощаться с родственниками, так как завтра, 26 октября, она выйдет замуж за своего возлюбленного – простолюдина Кея Комуро. После бракосочетания она автоматически лишается своего титула и становится обычной гражданкой Японии.

Одета принцесса была в персиковое платье, которое дополнила элегантной кремовой шляпкой с оранжевым цветком. Ее шею украшало жемчужное ожерелье, уши – жемчужные серьги-пусеты, а к платью была прикреплена жемчужная брошь.

Принцесса Мако / Getty Images

Ранее Мако попала в объективы папарацци в платье светлого оттенка, которое она сочетала со шляпой. Свой аутфит она дополнила жемчужными украшениями.

Принцесса Мако / Getty Images

Напомним, ради бракосочетания с простолюдином Мако отказалась от государственного приданого в размере 1,2 млн долларов полагавшегося ей в связи с уходом из императорской семьи.

Мако и Кэй зарегистрируют свой брак в одном из японских муниципалитетов. Затем они проведут совместную пресс-конференцию. После этого она покинует императорскую семью, выехав из их поместья. Пара поедет жить в Нью-Йорк, где Кей работает в юридической кампании.

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