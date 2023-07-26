В персиковом платье и жемчужном ожерелье: пресс-секретарь Байдена в нежном образе вышла к журналистам

Карин Жан-Пьер порадовала новым красивым аутфитом на работе.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.
В этот раз Карин продемонстрировала нежный летний образ. Она надела обтягивающее платье персикового цвета без рукавов и с драпировкой.
Аутфит пресс-секретарь дополнила любимым комплектом жемчужных украшений – серьгами-пусетами и элегантным ожерельем, на руке был серебряный браслет.
Прическа с кудрями, макияж с персиковыми тенями и бежевый маникюр завершили лук Жан-Пьер.
Напомним, вчера пресс-секретарь пришла на работу в эффектном ярко-красном платье миди с лацканами, пикантным декольте и декоративными пуговицами на животе.
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