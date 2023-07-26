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В персиковом платье и жемчужном ожерелье: пресс-секретарь Байдена в нежном образе вышла к журналистам

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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Время на прочтение
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В персиковом платье и жемчужном ожерелье: пресс-секретарь Байдена в нежном образе вышла к журналистам

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер порадовала новым красивым аутфитом на работе.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

В этот раз Карин продемонстрировала нежный летний образ. Она надела обтягивающее платье персикового цвета без рукавов и с драпировкой.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит пресс-секретарь дополнила любимым комплектом жемчужных украшений – серьгами-пусетами и элегантным ожерельем, на руке был серебряный браслет.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Прическа с кудрями, макияж с персиковыми тенями и бежевый маникюр завершили лук Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, вчера пресс-секретарь пришла на работу в эффектном ярко-красном платье миди с лацканами, пикантным декольте и декоративными пуговицами на животе.

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Дата публикации
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