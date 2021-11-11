В персиковом жакете и с красивыми локонами: Елена Зеленская во время рабочей видеосвязи

В персиковом жакете и с красивыми локонами: Елена Зеленская во время рабочей видеосвязи

Первая леди Украины пообщалась со своей израильской коллегой.

Вчера, 9 ноября, Елена Зеленская пообщалась через видеосвязь со своей коллегой — первой леди Израиля Михаль Герцог. Они обсудили потенциальные общие проекты, вопросы гендерного равенства и безбарьерного пространства.

Зеленская выложила в Instagram снимки, сделанные во время этой видеосвязи.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена выглядела прекрасно в новом деловом образе. На ней был персиковый жакет, который она сочетала с коричневой рубашкой.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Волосы первой леди уложили в красивые локоны и сделали нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Серия двусторонних мероприятий с первыми леди разных стран мира продолжается.

Была возможность пообщаться с супругой президента Израиля Михаль Герцог. Она принимала участие в Киевском саммите первых леди и джентльменов и обратилась к участникам события во вдохновенном видео. Я рада, что наше общение продолжается, а платформа "мягкой силы" только способствует этому.

Прошло четыре месяца с тех пор, как госпожа Михаль стала первой леди Израиля. Я хорошо помню начало своего пути, потому поинтересовалась, что она выбрала своим направлением деятельности. Михаль Герцог начала работу с ментальным здоровьем отдельных групп и занимается вопросами единства нации. Понимаю, как важна поддержка, особенно на старте, поэтому искренне желаю первой леди Израиля вдохновения и веры в собственные силы", — написала Елена.

В этом году Украина и Израиль празднуют 30-летие установления дипломатических отношений, поэтому Зеленская отметила, что их сотрудничество в гуманитарных и социальных проектах будет иметь практическое и символическое значение для общности идей и стремлений стран.

Напомним, в прошлый раз Зеленская продемонстрировала деловой образ в классических цветах. На ней была белая рубашка с круглым воротником и черной узкой лентой, придавшей ее аутфиту изысканности. Поверх лука она надела строгий черный жакет.

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