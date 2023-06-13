В персиковом жакете и с серьгами-пусетами: Урсула фон дер Ляйен посетила Бразилию

Глава Еврокомиссии провела двусторонние переговоры с бразильским президентом.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с официальным визитом приехала в Бразилию. Во дворце Планальто ее приветливо встретил президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва. Они провели двусторонние переговоры.
Там политик появилась в нежном деловом образе. На ней был жакет персикового оттенка без пуговиц, который она скомбинировала с блузкой и брюками молочного цвета. Урсула обула бежевые кожаные слингбэки на небольших каблуках.
Фон дер Ляйен сделала аккуратную укладку, нежный макияж и украсила уши жемчужными серьгами-гвоздями.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен в жакете цвета индиго посетила на Михайловской площади в Киеве экспозицию уничтоженной российской военной техники и осмотрела выставку фотографий с последствиями российской оккупации.
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