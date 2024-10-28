В персиковом жакете и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен посетила Сербию

Глава Еврокомиссии выбрала для своего делового образа жакет нежного оттенка.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с официальным визитом посетила Сербию. Во дворце Сербия в Белграде ее встретил президент страны Александр Вучич.
Там глава Еврокомиссии появилась в двубортном жакете нежно-персикового оттенка с черепаховыми пуговицами, белой блузке со сборками и черных прямых штанах.
Аутфит Урсула дополнила черными плотными носками и черными остроносыми туфлями с металлической фурнитурой и на стойких каблуках.
У нее была аккуратная укладка, макияж с персиковыми румянами, золотые серьги-гвоздики с черными камнями, жемчужное ожерелье на шее и золотые часы на запястье.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен посетила Германию в голубом жакете, светлой блузке и черных брюках.
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