В персиковом жакете и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен посетила Сербию

Глава Еврокомиссии выбрала для своего делового образа жакет нежного оттенка.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с официальным визитом посетила Сербию. Во дворце Сербия в Белграде ее встретил президент страны Александр Вучич.

Там глава Еврокомиссии появилась в двубортном жакете нежно-персикового оттенка с черепаховыми пуговицами, белой блузке со сборками и черных прямых штанах.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Аутфит Урсула дополнила черными плотными носками и черными остроносыми туфлями с металлической фурнитурой и на стойких каблуках.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

У нее была аккуратная укладка, макияж с персиковыми румянами, золотые серьги-гвоздики с черными камнями, жемчужное ожерелье на шее и золотые часы на запястье.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен посетила Германию в голубом жакете, светлой блузке и черных брюках.

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