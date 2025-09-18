В первый раз носила белое платье: вспоминаем наряд Мелании Трамп визита в Великобританию в 2019 году

Мелания и Дональд Трамп с королевой Елизаветой / © Associated Press

Реклама

Мелания Трамп произвела фурор в Виндзорском замке, когда появилась на приеме в желтом вечернем платье-колонне с открытыми плечами от Модного дома Carolina Herrera, которое носила в сочетании с туфлях Manolo Blahnik из матового бархата и фиолетовым широким поясом.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Этот образ был гламурным, женственным и очень ярким. Кому-то платье понравилось, кто-то счел его неуместным для мероприятия, однако американская первая леди выглядела прекрасно и затмила тем вечером даже королевских особ.

Мелания Трамп / © Associated Press

Однако посещает Мелания подобное мероприятие не впервые. Когда ее муж был президентом в 2017—2021 годах, то тоже посещал Великобританию с государственным визитом в 2019-м и в тот раз торжественный банкет проходил в стенах Букингемского дворца.

Реклама

Мелания и Дональд Трамп, королева Елизавета, король Чарльз и королева Камилла (в 2019 году они еще носили типулы принца Уэльского и герцогини Корнуольской) / © Associated Press

Первая леди выбрала для своего появления платье белого цвета от Christian Dior из коллекции от-кутюр весна-лето 2019. Платье без рукавов было по фигуре и с креативно оформленным декольте, узор которого напоминал языки огня. Также Мелания надела «оперные» перчатки белого цвета и белые туфли. Завершали образ высокая вечерняя прическа, макияж и серьги с бриллиантами.