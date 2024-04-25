В песковом пальто и замшевых ботильонах: министр иностранных дел Германии на памятном мероприятии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила нацистский концентрационный лагерь Заксенхаузен, расположенный в немецком городе Ораниенбург. Политик почтила память тех, кто там погиб, возложив к мемориалу цветы.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Бербок приехала в пальто с поясом песочного оттенка без пуговиц и с широким воротником и лацканами. На ней также был свитер в рубчик и брюки цвета слоновой кости.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Аутфит Анналена дополнила замшевыми темно-бежевыми ботильонами на стойких каблуках.

Политик сделала укладку, макияж в натуральных оттенках и украсила уши лаконичными серьгами-палочками.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Напомним, Анналену Бербок в красном платье и на каблуках фотографы подловили на балконе.

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