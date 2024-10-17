В песочном костюме и белой рубашке: элегантная княгиня Шарлин вышла в свет без мужа

Федерация регби Монако в партнерстве с Фондом княгини Монако Шарлин организовала творческий конкурс, в котором приняли участие более 80 студентов-добровольцев из колледжа Шарля III.

Этот конкурс, открытый для учащихся 6, 5, 4 и 3 классов, был направлен на создание и дизайн новой футболки для команды Impis U16, команды, основанной Ее Светлостью княгиней Шарлин.

Шарлин приехала на мероприятие в песочном брючном костюме, который сочетала с белой рубашкой. Ее волосы были распущены и зачесаны на один бок, в ушах были серьги-гвоздики из жемчуга, а на лице макияж. Княгиня выглядела очень стильно и выступила на мероприятии с речью.

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