В песочном костюме и белой рубашке: элегантная княгиня Шарлин вышла в свет без мужа

Княгиня Шарлин на днях посетила новое мероприятие, посвященное спорту.
Федерация регби Монако в партнерстве с Фондом княгини Монако Шарлин организовала творческий конкурс, в котором приняли участие более 80 студентов-добровольцев из колледжа Шарля III.
Этот конкурс, открытый для учащихся 6, 5, 4 и 3 классов, был направлен на создание и дизайн новой футболки для команды Impis U16, команды, основанной Ее Светлостью княгиней Шарлин.
Шарлин приехала на мероприятие в песочном брючном костюме, который сочетала с белой рубашкой. Ее волосы были распущены и зачесаны на один бок, в ушах были серьги-гвоздики из жемчуга, а на лице макияж. Княгиня выглядела очень стильно и выступила на мероприятии с речью.
Читайте также:
- В платье в рубчик и лодочках: княгиня Шарлин на открытии приюта для животных
- Им предрекали развод: проблемные королевские браки, о которых все говорят
- В красном комбинезоне на одно плечо: княгиня Шарлин очаровала новым образом