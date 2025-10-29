В песочном костюме и нюдовых туфлях: элегантная княгиня Шарлин посетила кинологический центр

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Ее Светлость княгиня Шарлин в сопровождении своего брата, господина Гарета Уиттстока, посетила презентацию нового кинологического подразделения в недавно отреставрированной штаб-квартире Департамента общественной безопасности.

«Этот проект, инициированный и поддержанный княгиней Шарлин, отражает ее глубокую убежденность в важности и эффективности такого специализированного кинологического подразделения, которое будет создано в конце 2024 года в составе Управления городской полиции.

В ходе своего визита Её Светлость княгиня посетила презентацию, посвященную задачам, оснащению и условиям работы кинологического подразделения, а затем приняла участие в демонстрации оперативных возможностей бригады на открытом воздухе», — говорится в сообщении дворца Монако в Instagram.

На мероприятие Шарлин приехала в двубортном шерстяном жакете от Max Mara песочного цвета и таких же брюках со стрелками, к которым подобрала нюдовые туфли-лодочки из кожи. Под жакетом у Шарлин был белый топ, волосы она собрала в прическу, зачесав переднюю их часть на бок, а макияж сделала в натуральных оттенках.

Недавно, напомним, мы рассказывали, как княгиня Шарлин в синем брючном костюме интересного дизайна появилась на мероприятии.