В песочном жакете с V-образным вырезом: Ангела Меркель на встрече с Зеленским

Канцлер Германии на встречу с президентом Украины вновь надела светлый жакет.
Ангела Меркель два дня назад посетила Украину с официальным прощальным визитом. И до сих пор обговаривают ее деловой образ, в котором она появилась на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Канцлер выбрала для этого жакет песочного цвета, без воротника, с V-образным вырезом, четырьма пуговицами и накладными клапанами на карманах.
Жакет политик сочетала с белым топом и черными классическими прямыми брюками.
Наряд Ангела дополнила черными туфлями. На шее у нее было ее любимое разноцветное ожерелье, которое, видимо, приносит ей удачу.
Свой аутфит Меркель, как всегда, завершила аккуратной укладкой и легким макияжем с черными стрелками.
Напомним, два года назад, во время первой встречи Меркель и Зеленского в Германии, канцлер тоже надела светлый жакет – цвета вареного мяса и без воротника.
Какая настоящая фамилия Ангелы Меркель, где она живет, какая у нее дача и о любимом хобби читайте в нашем материале.
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