В песочном жакете с V-образным вырезом: Ангела Меркель на встрече с Зеленским

В песочном жакете с V-образным вырезом: Ангела Меркель на встрече с Зеленским

Канцлер Германии на встречу с президентом Украины вновь надела светлый жакет.

Ангела Меркель два дня назад посетила Украину с официальным прощальным визитом. И до сих пор обговаривают ее деловой образ, в котором она появилась на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский / Associated Press

Ангела Меркель / Associated Press

Канцлер выбрала для этого жакет песочного цвета, без воротника, с V-образным вырезом, четырьма пуговицами и накладными клапанами на карманах.

Ангела Меркель / Associated Press

Жакет политик сочетала с белым топом и черными классическими прямыми брюками.

Ангела Меркель / Associated Press

Наряд Ангела дополнила черными туфлями. На шее у нее было ее любимое разноцветное ожерелье, которое, видимо, приносит ей удачу.

Свой аутфит Меркель, как всегда, завершила аккуратной укладкой и легким макияжем с черными стрелками.

Ангела Меркель / Associated Press

Напомним, два года назад, во время первой встречи Меркель и Зеленского в Германии, канцлер тоже надела светлый жакет – цвета вареного мяса и без воротника.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский. 2019 год / Associated Press

Ангела Меркель и Владимир Зеленский. 2019 год / Associated Press

Какая настоящая фамилия Ангелы Меркель, где она живет, какая у нее дача и о любимом хобби читайте в нашем материале.

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Жакеты Ангелы Меркель (20 фото)

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