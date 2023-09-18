В песочных брюках и плаще: красивый выход Меган Маркл на Играх Invictus

Меган Маркл позаботилась о том, чтобы ее образы на Invictus Games 2023 были стильными и гармонировали с луками ее мужа Гарри.
"Игры непокоренных" завершились, но был у герцогини Сассекской еще один образ, который мы вам еще не показали.
В один из дней герцогиня Сассекская появилась на соревнованиях в шелковых брюках песочного цвета от Cuyana, сочетая их с белым топом и пальто в тон тоже от Cuyana. Аутфит в теплых осенних оттенках герцогиня завершила туфлями-лодочками на высоких каблуках от своей любимой марки Aquazzura и золотыми серьгами от Lanvin.
У Меган были красивыми волнами уложены волосы, а на лице был дневной макияж в бежевых оттенках. Ее муж принц Гарри был в этот день одет в белую рубашку с закатанными рукавами, а также серые льняные брюки без пояса и обут в замшевые слипоны. Он держал жену за руку, когда они вместе появились на публике.
На церемонии закрытия Invictus Games Меган появилась в бирюзовом платье миди без бретелек с цветочным узором и цветочной перфорацией на юбке от бренда Cult Gaia и выглядела очень эффектно.
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