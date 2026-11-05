- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 1 мин
В пестром костюме и босоножках: новый выход королевы Максимы в Гане
Королева Максима прибыла в Аккре, в Гане с официальным визитом.
Ее визит в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансового здоровья, Максима направилась на встречу с правителем народа ашанти.
Гана стала первой колониальной африканской страной, получившей независимость в 1957 году, и является демократической республикой, но традиционная монархия сохранилась.
Нынешний Асантехене, Отумфуо Нана Осей Туту II, правит примерно одиннадцатью миллионами ашанти из исторической столицы Кумаси. Формально он не обладает конституционными полномочиями, но его авторитет в обществе огромен. Там, где ганская политика иногда разделена, он служит важным моральным ориентиром, культурным якорем и независимым миротворцем. Поэтому для королевы Максимы, стремящегося улучшить финансовое положение страны, он может иметь огромное значение.
В этот раз королева Нидерландов выбрала для выхода наряд от бренда Etro. Это блузка с пестрым принтом и макси-юбка, которую Максима носила уже неоднократно. В этот раз она сочетала его с босоножками и небольшой коричневой сумкой.
Образ дополняли серьги-кольца из камней, волосы Максима собрала в прическу и сделала макияж в нейтральных оттенках, подходящих для дневного приема.
А днем ранее королева в белой ажурной рубашке и юбке из денима посетила ананасовую ферму и перерабатывающее предприятие во время своего визита в Гану.