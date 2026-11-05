В пестром костюме и босоножках: новый выход королевы Максимы в Гане

Королева Максима / © Getty Images

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Ее визит в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансового здоровья, Максима направилась на встречу с правителем народа ашанти.

Гана стала первой колониальной африканской страной, получившей независимость в 1957 году, и является демократической республикой, но традиционная монархия сохранилась.

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Королева Максима / © Getty Images

Нынешний Асантехене, Отумфуо Нана Осей Туту II, правит примерно одиннадцатью миллионами ашанти из исторической столицы Кумаси. Формально он не обладает конституционными полномочиями, но его авторитет в обществе огромен. Там, где ганская политика иногда разделена, он служит важным моральным ориентиром, культурным якорем и независимым миротворцем. Поэтому для королевы Максимы, стремящегося улучшить финансовое положение страны, он может иметь огромное значение.

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В этот раз королева Нидерландов выбрала для выхода наряд от бренда Etro. Это блузка с пестрым принтом и макси-юбка, которую Максима носила уже неоднократно. В этот раз она сочетала его с босоножками и небольшой коричневой сумкой.

Королева Максима / © Getty Images

Образ дополняли серьги-кольца из камней, волосы Максима собрала в прическу и сделала макияж в нейтральных оттенках, подходящих для дневного приема.

А днем ранее королева в белой ажурной рубашке и юбке из денима посетила ананасовую ферму и перерабатывающее предприятие во время своего визита в Гану.

Королева Максима / © Getty Images

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