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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
171
Время на прочтение
1 мин

В пестром платье, белом жакете и с новой прической: британская герцогиня на Уимблдоне в Лондоне

80-летняя британская герцогиня Глостерская Биргитта снова посетила Уимблдон.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Глостерская Биргитта

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Супруга принца Ричарда, герцога Глостерского и родственница короля Чарльза была запечатлена в королевской ложе во время восьмого дня Уимблдонского чемпионата 2026 года в Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Герцогиня выбрала для нового выхода в свет пестрое платье с поясом на талии и белый льняной жакет. Она сделала новую стрижку, подстригла волосы еще короче, а также надела золотые серьги-кольца, несколько украшений на шею, в том числе и жемчужное тонкое колье, а также прикрепила к воротнику брошь в виде белой ромашки.

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Ранее герцогиня Биргитта уже посещала Уимблдонский турнир, но только в другом образе.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
171
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