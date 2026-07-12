- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 1 мин
В пестром платье, белом жакете и с новой прической: британская герцогиня на Уимблдоне в Лондоне
80-летняя британская герцогиня Глостерская Биргитта снова посетила Уимблдон.
Супруга принца Ричарда, герцога Глостерского и родственница короля Чарльза была запечатлена в королевской ложе во время восьмого дня Уимблдонского чемпионата 2026 года в Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
Герцогиня выбрала для нового выхода в свет пестрое платье с поясом на талии и белый льняной жакет. Она сделала новую стрижку, подстригла волосы еще короче, а также надела золотые серьги-кольца, несколько украшений на шею, в том числе и жемчужное тонкое колье, а также прикрепила к воротнику брошь в виде белой ромашки.
Ранее герцогиня Биргитта уже посещала Уимблдонский турнир, но только в другом образе.