В пестром платье и изумрудном пальто: красивый выход бельгийской королевы Матильды

Бельгийская королевская чета продолжает усердно работать.

Вчера, 22 декабря король Филипп и его супруга королева Матильда посетили отделение интенсивной терапии университетской больницы UZ Jette в Брюсселе.

Своим визитом король и королева хотели воодушевить медицинский персонал в этот сложный период пандемии COVID-19, особенно в преддверии празднования конца года.

Королева Матильда / Getty Images

Королева Матильда была одета в яркое плиссированное платье, которое виднелась из-под изумрудного пальто. К аутфиту Ее Величество подобрала туфли-лодочки на каблуках, серьги-висюльки из цветных камней, надела часы на запястье и сделала классическую прическу. Ее супруг Филипп был одет в клетчатый костюм.

Королева Матильда / Getty Images

Ранее королевская чета презентовала свою рождественскую открытку. А также мы показывали вам фото с праздничного концерта в королевском дворце, где собрались все члены их большой семьи.

Бельгийская королевская семья / Getty Images

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