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В пестром платье и кедах: Зара Тиндалл с мужем приехала на соревнования
Зара и Майк Тиндалл были запечатлены фотографами в Бахрейне.
Супруги посетили финальную тренировку перед Гран-при Бахрейна Формулы-1 на Bahrain International Circuit.
Зара приехала на мероприятие в легким синем платье с белым цветочным принтом Scanlan Theodore, обута в белые кеды от Scanlan Theodore, а через плече у нее висела бежевая плетеная сумка Aspinal of London.
Зара дополнила свой летний аутфит несколькими золотыми браслетами, серьгами и кольцом, а также была в солнцезащитных очках песочного цвета от Valley Eyewear. Она обнимала мужа Майка, который был облачен в синюю футболку-поло, шорты выше колен и белые кеды. Также на лице у Майка были солнцезащитные очки-авиаторы. Пара, улыбаясь, позировала фотографам.
Зара и Майк часто вместе появляются на публичных мероприятиях. Ранее они посещали скачки в Челтнеме.