В пестром платье и кейп-пальто: королева Максима на мероприятии в Амстердаме

Королева Нидерландов Максима присутствовала на открытии Национальной коалиции финансового здоровья, которая прошла вчера в Амстердаме.
51-летняя королева на этой неделе уже посетила несколько мероприятий. Вчера она появилась на публике в пестром платье с принтом от Giambattista Valli, поверх которого надела черное пальто-накидку из шерсти и кашемира от Maison Valentino, и замшевых туфлях от Gianvito Rossi, в тон которым подобрала клатч.
У Ее Величества был красный маникюр, на пальце сверкало кольцо из белого золота с большим бриллиантом, а в ушах были серьги-капли. Королева распустила волосы и сделала максимально натуральный макияж.
Днем ранее Максима принимала участие в церемонии вручения премии Фонда культуры принца Бернхарда в Амстердаме, на которой блистала в платье-карандаше миди, дополненном массивной брошью на груди.
Поверх платья королева накинула черное шерстяное пальто от Maison Valentino без воротника и дополнила его черными лаковыми туфлями на шпильках от Gianvito rossi.
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