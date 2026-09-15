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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В пестром платье и на шпильках: принцесса Мария-Олимпия на модной тусовке в Нью-Йорке

Греческая принцесса Мария-Олимпия попала под прицел фотографов в Нью-Йорке во время Недели моды сезона весна-лето 2027.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцессу запечатлели в полупрозрачном желтом платье миди с цветочным принтом, длинными рукавами и круглым вырезом, а также в черных босоножках на каблуке с открытым мысом и ремешком на щиколотке. В руках Мария-Олимпия несла мини-сумку черного цвета на короткой ручке.

Мария-Олимпия распустила свои белокурые волосы, сделав пробор по середине и легким макияжем подчеркнула черты лица.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Это не первое появление светской львицы на Неделе моды. Ранее Марию-Олимпию уже фотографировали в Нью-Йорке в другом коктейльном образе.

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