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В пестром платье и на шпильках: принцесса Мария-Олимпия на модной тусовке в Нью-Йорке
Греческая принцесса Мария-Олимпия попала под прицел фотографов в Нью-Йорке во время Недели моды сезона весна-лето 2027.
Принцессу запечатлели в полупрозрачном желтом платье миди с цветочным принтом, длинными рукавами и круглым вырезом, а также в черных босоножках на каблуке с открытым мысом и ремешком на щиколотке. В руках Мария-Олимпия несла мини-сумку черного цвета на короткой ручке.
Мария-Олимпия распустила свои белокурые волосы, сделав пробор по середине и легким макияжем подчеркнула черты лица.
Это не первое появление светской львицы на Неделе моды. Ранее Марию-Олимпию уже фотографировали в Нью-Йорке в другом коктейльном образе.
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