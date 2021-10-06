В пестром платье и с синим маникюром: принцесса Нидерландов на торжественном мероприятии

В пестром платье и с синим маникюром: принцесса Нидерландов на торжественном мероприятии

55-летняя принцесса Нидерландов посетила новое мероприятие.

Несколько дней назад супруга принца Константина Нидерландского, брата короля Виллема-Александра, присутствовала на открытии Европейской школы в Гааге.

Ее Высочество редко появляется на подобных публичных мероприятиях. Чаще мы видим, как свои королевские обязанности выполняет король и королева Нидерландов – Виллем-Александр, и Максима, также публичные мероприятие посещает мама короля принцесса Беатрикс.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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Принцесса Лаурентин чудесно выглядела в достаточно пестром платье длины чуть ниже колен и с вырезом на декольте. К аутфиту подобрала лаковые коричневые босоножки на устойчивых каблуках и сумку из кожи крокодила на широком ремешке в виде цепочки. Также образ Ее Высочества дополняли серьги-висюльки с маленькими камнями, часы на запястье, перстень с камнем и маникюр синего цвета.

Принцесса Нидерландов Лаурентин / Getty Images

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Образы принцессы Нидерландов Лаурентин (11 фото)

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