В пестром сарафане от Chanel: Шарлотта Казираги вышла в свет с мужем

Шарлотта Казираги и ее муж Димитрий Рассам посетили Гран-при Формулы-1 в Монако на трассе Circuit de Monaco в Монте-Карло.
Шарлотта приехала на мероприятие, где также присутствовали княгиня Шарлин и князь Альбер II в шелковом муслиновом платье с принтом из круизной коллекции Chanel 2023 года.
К образу монакская журналистка подобрала черные атласные сандалии тоже от французского Модного дома, черную сумку от Chanel и солнцезащитные очки от этого же бренда.
Казираги собрала волосы в низкий пучок и накрасила губы красной помадой.
Ее супруг Димитрий был в светлых джинсах, белой рубашке на которой расстегнул несколько пуговиц, а также в сером пиджаке. Он обул серые кеды и надел зеркальные солнцезащитные очки. Пара выглядела весьма стильно.
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