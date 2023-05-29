В пестром сарафане от Chanel: Шарлотта Казираги вышла в свет с мужем

Шарлотта Казираги и ее муж Димитрий Рассам посетили Гран-при Формулы-1 в Монако на трассе Circuit de Monaco в Монте-Карло.

Шарлотта приехала на мероприятие, где также присутствовали княгиня Шарлин и князь Альбер II в шелковом муслиновом платье с принтом из круизной коллекции Chanel 2023 года.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

К образу монакская журналистка подобрала черные атласные сандалии тоже от французского Модного дома, черную сумку от Chanel и солнцезащитные очки от этого же бренда.

Казираги собрала волосы в низкий пучок и накрасила губы красной помадой.

Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам / Фото: Getty Images

Ее супруг Димитрий был в светлых джинсах, белой рубашке на которой расстегнул несколько пуговиц, а также в сером пиджаке. Он обул серые кеды и надел зеркальные солнцезащитные очки. Пара выглядела весьма стильно.

Читайте также: