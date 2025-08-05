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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В пестрой блузе с цветами и брюках в тон: 86-летняя королева София посетила прием во дворце на Майорке

86-летняя мать короля Филиппа VI — королева София — не намерена уходить на пенсию.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева София

Королева София / © Getty Images

Она посетила вместе со своей семьей прием во дворце Маривент в Пальма-де-Майорке, организованный для представителей властей и Балеарского общества.

Вместе со своей невесткой королевой Летицией, а также внучками — инфантой Софией и принцессой Леонор, королева София появилась на мероприятии. Для выхода она выбрала яркий лук.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

На Софии была пестрая удлиненная блузка с цветочным принтом и большим бантом на шее, бирюзовые прямые брюки, обута Ее Величество была в серебристые туфли на каблуках, а в руках держала серебристую маленькую сумку. У королевы, как всегда, была безупречная укладка, немного макияжа, украшения на шее и много браслетов на запястье и французский маникюр на ногтях.

Испанская королевская семья / © Getty Images

Испанская королевская семья / © Getty Images

В прошлый раз мы видели королеву Софию в середине июля, когда она и ее сын король Филипп VI принимали Исполнительный комитет Испанской федерации продовольственных банков «FESBAL» во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Королева София и король Филипп VI / © Getty Images

Королева София и король Филипп VI / © Getty Images

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