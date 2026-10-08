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В пестрой блузке и юбке: инфанта Елена посетила церемонию в Мадриде
Испанская инфанта Елена посетила светское мероприятие в Мадриде.
Испанская инфанта присутствовала на церемонии вручения социальных премий фонда Mapfre в здании Real Casino de Madrid. Сестра короля Филиппа VI приехала на мероприятие в пестрой оранжевой блузке с принтом и брюках, волосы собрала частично заколкой и сделала выразительный макияж.
Также церемонию посетила ее мать королева София, выбрав для выхода нежный голубой костюм.
А недавно мы показывали, в каком образе испанская инфанта посетила корриду на арене «Реал Маэстранса де Кабальерия». Тогда для выхода на публику Елена выбрала белый короткий жакет с крупным цветком на груди, а также надела шляпу.
Тем временем король Филипп VI и королева Летиция завершили свой трехдневный государственный визит в Финляндию.