В пестрой блузке и кожаной юбке: эффектный выход королевы Максимы

Королева Нидерландов Максима ранее до замужества работала в банковской сфере. А после того, как стала женой принца Виллема-Александра (нынешнего короля), продолжила быть вовлеченной в эту сферу.

Вчера, 16 февраля, Максима присутствовала на презентации банковского отчета ABN AMRO о финансовых услугах для женщин в Амстердаме. На мероприятие Ее Величество приехала в зеленой блузке в принт, к которой подобрала кожаную зеленую юбку длины чуть ниже колен. Лук королева дополнила синим пальто и синими туфлями-лодочками из замши.

Королева Максима / Getty Images

У Максимы был красный маникюр, на запястье сверкал золотой браслет, а в руках она несла темно-зеленый клатч. В ушах у Ее Величества были зеленые серьги кольца, а на лице защитная маска.

Фотографам удалось сделать фото Максимы и без маски. На снимке можно рассмотреть макияж королевы-консорта, в нем она сделала акцент и на глаза, и на губы.

Королева Максима / Getty Images

Королева Максима обожает ярко одеваться и часто демонстрирует на публике эффектные образы.

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