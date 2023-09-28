В пестрой блузке и кожаной юбке: королева Максима приехала в общественный центр

На этой неделе Ее Величество посещает инициативы, направленные на уменьшение одиночества, и присоединяется к дамам Oma Soup, которые готовят супы в общественном центре в Амстердаме.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева приехала на встречу в красно-зеленой блузке Natan Сouture, кожаной юбке болотного цвета и обута в синие кожаные туфли-лодочки от Gianvito Rossi. В руках у Максимы был зеленый клатч из змеиной кожи, а на пальце сверкало кольцо с рубинами, а с ним в комплекте шли и серьги. Еще на ее запястьях было по несколько браслетов и часы на черном кожаном ремешке.

Ее Величество распустила волосы, сделала насыщенный макияж глаз и немного розовой помадой подчеркнула губы.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Ранее на этой неделе королева Максима посещала торжественный ужин на который приехала в белой рубашке тоже от бренда Natan Couture и юбке с висюльками.

Читайте также: