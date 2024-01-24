В пестрой блузке и юбке-карандаше: королева Максима на рабочем мероприятии

Королева Максима посетила медицинский центр VieCuri, чтобы получить информацию о программе оценки медицинского обслуживания в Венло.

Ее Величество была в этот день в пестрой блузке и юбке-карандаше от Maison Natan и обута в светло-коричневые замшевые туфли Gianvito Rossi. Им в тон королева подобрала клатч, который несла в руках, а также надела золотые серьги с жемчугом и жемчужный браслет, который отлично гармонировал с несколькими золотыми браслетами на запястье королевы.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Волосы Максимы были распущены, а макияж она сделала классический дневной, немного подчеркнув глаза и оставив губы натурального оттенка.

Напомним, недавно мы показывали вам, как королева Максима и король Виллем-Александр устроили зимнюю фотосессию в замке. В тот день супруги были запечатлены со своими тремя дочерьми и домашним питомцем.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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