В пестрой блузке и зеленом платье: рассматриваем два новых выхода королевы Максимы

Королева Максима уже вернулась из поездки в Нью-Йорк, где провела несколько дней.

Буквально на днях королева Максима в оливковом платье и жемчужных серьгах появилась на встрече с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем.

Теперь Максима и ее супруг король Виллем-Александр посетили визит в долину Гелдерсе в Нейкерке. На королеве в этот день было зеленое макси-платье и бежевый тренч, а обута была в серебристые балетки. В этот день шел дождь, поэтому в руках у Максимы был зонт-трость. Также на плече висела белая плетеная сумка, а на пальце кольцо с большим изумрудом.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Кроме этого мероприятия королевская особа также встретилась с участниками из различных организаций в Вейкпалеисе в Западном Роттердаме. Там Максима появилась в пестрой блузке и брюках, дополнила образ многочисленными браслетами на запястье и светлым маникюром, а также макияжем в натуральных оттенках. Белокурые волосы Ее Величество просто распустила.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, а недавно королева Максима вместе с дочерьми посетила гонку и появилась в тот день на публике в стильном образе.

Читайте также: