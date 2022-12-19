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В пиджаке, футболке и кедах: Владимир Кличко на сцене гала-вечера в Берлине

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2490
Время на прочтение
1 мин
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В пиджаке, футболке и кедах: Владимир Кличко на сцене гала-вечера в Берлине

Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Украинский бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе принял участие в благотворительном мероприятии в Германии.

В Берлине прошел ежегодный гала-вечер "Сердце детям" от благотворительной организации Ein Herz fuer Kinder, посвященный войне в Украине и ее влиянию на детей. На мероприятии собрали пожертвования на нужды детей в сумме более 24 миллионов евро.

В ивенте принял участие брат мэра Киева, экс-чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе – Владимир Кличко.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сцене вручила ему специальную награду "Золотое сердце".

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Кличко / © Getty Images
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Кличко поблагодарил за поддержку всех тех, кто занимается детьми за линией фронта, кто поддерживает их финансово или принимает в качестве беженцев, пишет издание Zdf.de.

"Спасибо за поддержку! Пожалуйста, не останавливайтесь", — сказал экс-боксер со сцены.

Для такого события Кличко выбрал темно-синий пиджак, черную футболку, темные джинсы и кеды. Экс-боксер выглядел очень стильно.

Зейна Нассар и Владимир Кличко / © Getty Images
Зейна Нассар и Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Вместе с Кличко сфотографировалась немецкая профессиональная боксерша ливанского происхождения Зейна Нассар.

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Дата публикации
Просмотры
2490
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