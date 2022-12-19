В пиджаке, футболке и кедах: Владимир Кличко на сцене гала-вечера в Берлине

Украинский бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе принял участие в благотворительном мероприятии в Германии.
В Берлине прошел ежегодный гала-вечер "Сердце детям" от благотворительной организации Ein Herz fuer Kinder, посвященный войне в Украине и ее влиянию на детей. На мероприятии собрали пожертвования на нужды детей в сумме более 24 миллионов евро.
В ивенте принял участие брат мэра Киева, экс-чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе – Владимир Кличко.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сцене вручила ему специальную награду "Золотое сердце".
Кличко поблагодарил за поддержку всех тех, кто занимается детьми за линией фронта, кто поддерживает их финансово или принимает в качестве беженцев, пишет издание Zdf.de.
"Спасибо за поддержку! Пожалуйста, не останавливайтесь", — сказал экс-боксер со сцены.
Для такого события Кличко выбрал темно-синий пиджак, черную футболку, темные джинсы и кеды. Экс-боксер выглядел очень стильно.
Вместе с Кличко сфотографировалась немецкая профессиональная боксерша ливанского происхождения Зейна Нассар.
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