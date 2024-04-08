В пикантном платье и с колье из огромных камней: молодая мама Китти Спенсер посетила вечеринку

33-летняя британская аристократка, модель и племянница принцессы Дианы посетила вечеринку в честь 40-летия Модного дома. Это первое появление Китти в светском обществе после того, как стало известно, что она стала мамой.

Китти надела на вечеринку черное платье с глубоким декольте и высоким разрезом, под которым виднелся черный кружевной бюстгальтер. Образ свой Китти Спенсер дополнила массивным колье из цветных камней на шее и таким же серьгами, сделала красивый вечерний макияж слегка подчеркнув глаза и нанеся на губы розовый блеск и прическу, оставив несколько кудрявых прядей спереди.

Леди Китти Спенсер / Фото: Getty Images

Напомним, на День матери в Великобритании, который отмечали 10 марта, леди Китти поделилась неожиданным постом, в котором рассказала, что стала мамой. Знаменитость не рассказала рожала сама или же прибегла к услугам суррогатной матери. Беременной на публике Китти Спенсер не появлялась.

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