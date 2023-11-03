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В питоновых туфлях и белом пальто с вязаными рукавами: премьер-министр Италии встретилась с Риши Сунаком

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В питоновых туфлях и белом пальто с вязаными рукавами: премьер-министр Италии встретилась с Риши Сунаком

Джорджа Мэлони и Риши Сунак / Фото: Associated Press

У Джорджи Мелони прекрасное чувство стиля.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась со своим британским коллегой Риши Сунаком в рамках второго дня саммита по искусственному интеллекту (ИИ), который состоялся в городе Блетчли.

Джорджа Мэлони и Риши Сунак / © Associated Press
Джорджа Мэлони и Риши Сунак / Фото: Associated Press

Мелони выглядела прекрасно и стильно. Она надела длинное белое пальто с вязаными рукавами, вязаными большими карманами и белым поясом на талии.

Джорджа Мэлони и Риши Сунак / © Associated Press
Джорджа Мэлони и Риши Сунак / Фото: Associated Press

Под верхней одеждой на политике был серый костюм с люрексом, состоявший из удлиненного жакета и брюк клеш, и белый топ.

Джорджа Мэлони и Риши Сунак / © Associated Press
Джорджа Мэлони и Риши Сунак / Фото: Associated Press

Аутфит Джорджа дополнила темно-серыми питоновыми туфлями на шпильках. Она сделала идеально ровную укладку, нежный макияж, шею украсила блестящим аксессуаром, а руки – кольцами и браслетами. Красный маникюр завершил лук премьера.

Джорджа Мэлони / © Associated Press
Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press
Джорджа Мэлони / © Associated Press
Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Сунак был одет в черный костюм, белую рубашку и голубой галстук.

Напомним, Джорджа Мелони в бирюзовом жакете и на шпильках продемонстрировала эффектный образ во второй день Европейского саммита в Гранаде.

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Дата публикации
Просмотры
1153
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