В планах переезд: Кейт и Уильям Уэльские планируют поменять место жительства

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

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Сообщается, что Кейт и Уильям рассматривают возможность переезда в новый огромный дом и, возможно, это будет Форт-Бельведер, где король Эдуард VIII жил до и после своего отречения от престола в 1936 году.

Именно в этом восьмикомнатном доме он подписал документы об отречении от престола в пользу своего старшего брата — короля Георга VI.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII

Форт-Бельведер — это особняк в неоготическом стиле в Большом Виндзорском парке с розарием, огороженным садом, огородом, большой теплицей, открытым бассейном, теннисным кортом, конюшнями, двумя озёрами, загонами для скота и тремя коттеджами для прислуги. С 1750 по 1976 год форт занимали многочисленные члены британской королевской семьи и связанные с ней лица.

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С 1929 года форт Бельведер был резиденцией Эдуарда, принца Уэльского, который значительно отреставрировал дом и территорию. Имение остается частью королевского имущества, сдается в аренду частным лицам и закрыто для публики.

Источник сообщил изданию Daily Mail: «Они чувствуют, что выросли из коттеджа „Аделаида“ и нуждаются в чем-то более солидном. Это идеальный новый дом для них. Там есть бассейн и теннисный корт, а Шарлотта обожает играть в теннис».

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Ранее сообщалось, что семья Уэльских рассматривает возможность переезда в Royal Loge в Виндзоре, но принц Эндрю в настоящее время проживает там и сопротивляется давлению с целью его покинуть. Также обсуждался вариант переезда в одно из крыльев самого Виндзорского замка.

Напомним, в коттедж Аделаида принц и принцесса Уэльские переехали осенью 2022 года, когда их дети поступили в школу Ламбрук, что расположена поблизости.

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