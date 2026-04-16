В плаще, джинсах и кроссовках: Меган Маркл с принцем Гарри на новом мероприятии в Австралии

Принц Гарри и Меган Маркл начали предпоследний день своего турне по Австралии с возвращения в Мельбурн после того, как герцог Сассекский в среду посетил Австралийский военный мемориал в Канберре.

Ольга Кузьменко
Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

Пара выглядела расслабленной, присоединившись к пешеходной экскурсии по местам проживания аборигенов, известной как «Прогулка по Скар-Три», которая знакомит с историей и культурой местного народа кулин.

Меган выглядела стильно в джинсах Rollas, белой футболке Alliance for Moms «Mama» с красным сердечком на передней части в честь своей подруги Келли Макки Зайфен и плаще The Lou от Friends with Frank, дополнив образ белыми кроссовками Freda Salvador. Гарри же выбрал для этого случая черные брюки и джинсовую рубашку на пуговицах.

Также образ Маркл дополнила золотыми кольцами Logan Hollowell, распустила волосы и сделала макияж и светлый маникюр.

Напомним, в ходе своего четырехдневного турне по Австралии пара также посетила Королевскую детскую больницу в Мельбурне, а также местный приют для женщин и Австралийский национальный музей искусства ветеранов.

