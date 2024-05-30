В плаще и джинсовом аутфите: принцесса Метте-Марит с семьей на футболе

Кронпринц Хокон – будущий король Норвегии и его супруга кронпринцесса Метте-Марит и их сын принц Сверре Магнус присутствовали на ежегодном футбольном матче дружбы в Скаугуме.

Кронпринцесса появилась на публике в джинсовой рубашке и джинсах, в красном плаще сверху и обутая в резиновые сапоги. Очевидно, принцесса не играла в футбол в этот день, как это делали ее муж и сын. Они же были одеты в спортивную форму.

Кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит и принц Сверре Магнус / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, как норвежская королева Соня затмила свою невестку - кронпринцессу Метте-Марит - на церемонии приветствия в Осло, когда они встретились с президентом Молдовы Майей Санду.

Кронпринцесса Метте-Марит и королева Соня / Фото: Getty Images

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