В плаще и под зонтиком: принцесса Анна посетила центр верховой езды

Анна является вице-покровителем Британского общества лошадей. Она посетила Центр пони Wormwood Scrubs, чтобы отметить его 35-летие благотворительной организации.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Центр был основан в 1989 году для проведения верховой езды и конной терапии для детей с особыми потребностями и физическими недостатками. Сейчас он содержит 22 лошади и пони, а также двух ослов и предоставляет обучение верховой езде для взрослых.

Принцесса Анна была одета в светлый длинный плащ и обута в резиновые сапоги. На шее у нее был платок, на руках черные перчатки, а на плече висела маленькая черная сумка. Дочь королевы Елизаветы II собрала волосы в классическую прическу и надела жемчужные серьги. Макияжа на ее лице практически не было, лишь помада на губах.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

На днях, напомним, принцесса Анна в ярком красном пальто приезжала в казармы Святого Георгия. Там Ее королевское Высочество встретилась с военнослужащими во время своего визита в учебный полк по обезвреживанию боеприпасов в казармах Святого Георгия в Бистере.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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