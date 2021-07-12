В плаще и широких брюках: королева Летиция утеплилась в разгар лета

Король и королева Испании посетили сегодня торжественную церемонию открытия Якобинского года 2021-2022 в Ронсесвальесе, Наварра.

Королеве Летиции пришлось немного утеплиться в самый разгар летнего сезона, сегодня в Наварре была дождливая погода. Одета 48-летняя королева-консорт была в бежевый плащ и широкие укороченные брюки такого же цвета, а обута в бежевые босоножки на высокой платформе. Также из-под плаща виднелась белая рубашка. Традиционно Летиция была в защитной маске на лице, а из украшений надела свое любимое кольцо и золотые серьги. Волосы в этот раз Летиция собрала в высокий хвост.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Ее 53-летний супруг король Филипп VI надел болотного цвета пиджак, серые брюки и голубую рубашку. К образу подобрал кожаные темно-бордовые туфли. Его Величество также был в маске, но не такой, как у Летиции.

Королева Летиция / Getty Images

В прошлый раз королева Летиция появилась на публичном мероприятии вся в белом: кейп-накидке от экологичного бренда atlas и белых брюках. Прекрасно гармонировали с образом цветочные серьги-висюльки.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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Королева Летиция в брючных костюмах (14 фото)

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