В плаще, резиновых сапогах и с лопатой: как королева Елизавета II с сыном Чарльзом сажала деревья

В плаще, резиновых сапогах и с лопатой: как королева Елизавета II с сыном Чарльзом сажала деревья

Сегодня королева Елизавета и ее старший сын принц Чарльз приветствовали местных школьников в поместье Балморал.

Они собрались для того, чтобы отметить начало сезона посадки деревьев @QueensGreenCanopy в Великобритании. Ее Величество и Его Королевское Высочество посадили медный бук в рамках инициативы "Платиновый юбилей", который Елизавета II будет праздновать в 2022 году.

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Getty Images

Посадка деревьев в пятницу была инициативы Platinum Jubilee в Великобритании, которая создаст прочное наследие в честь 70-летнего служения королевы стране. Организаторы призывают людей по всей стране "посадить дерево к юбилею". К королеве, ее сыну и наследнику присоединились ученики из близлежащей начальной школы Крати. Они приехали не с пустыми руками, а с подарками для Ее Величества.

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Getty Images

В королевском Instagram были опубликованы фото и видео монарха с мероприятия, она с радостью пообщалась с детьми и приняла подарки.

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Это был первый раз, почти два месяца, когда королева Елизавета II была замечена во время выполнения своих обязанностей с тех пор, как она отправилась на летние каникулы в замке Балморал. Одета монарх была в длинный плащ цвета хаки и платок в принт веток деревьев. Под плащом виднелась клетчатая юбка, обула королева высокие резиновые сапоги, а губы накрасила розовой помадой.

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Getty Images

Чарльз был в куртке тоже цвета хаки и костюме под ней, а обут в черные туфли. Они оба взяли в руки лопаты и собственноручно высадили деревья.

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