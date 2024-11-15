В платье с золотыми пайетками и вечерней укладкой: королева Максима на торжественной церемонии

Королева Максима посетила открытие Зала скульптур Дон Кихота, нового сада скульптур Музея Стеделейк, в Амстердаме.
Музей открывает сад скульптур в качестве подарка жителям Амстердама по случаю 750-летия города.
Сад скульптур состоит из шестнадцати работ нидерландских и зарубежных художников. После церемонии открытия королева Максима провела экскурсию по саду скульптур и приняла участие в ужине по случаю открытия вместе с художниками и коллекционерами.
Королева появилась на мероприятии в макси-платье, украшенном золотыми пайетками, дополнив образ серьгами-висюльками с бриллиантами, вечерней укладкой и макияжем.
В Instagram нидерландской королевской семьи поделились несколькими фото с мероприятия.
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Днем ранее королева Максима появилась на мероприятии в зеленой кожаной юбке и жакете в тон. Она посетила семейную компанию Priva BV в Де-Лире.
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