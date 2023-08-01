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В платье ананасового цвета и с жемчужным ожерельем: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
623
Время на прочтение
1 мин
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В платье ананасового цвета и с жемчужным ожерельем: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Карин Жан-Пьер любит яркие оттенки в одежде.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге в Вашингтоне предстала в новом летнем аутфите.

На Карин было платье красивого ананасового цвета без рукавов. Жаль, что больше нет фото, чтобы хорошо рассмотреть ее наряд.

Лук Жан-Пьер дополнила элеганным жемчужным ожерельем и жемчужными серьгами-пусетами. Пресс-секретарь сделала укладку со своими фирменными кудрями и макияж с бронзово-персиковыми тенями.

Карин Жан-Пьер / © Getty Images
Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер предстала перед журналистами в красивом красном платье миди по фигуре с пикантным вырезом.

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Дата публикации
Просмотры
623
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