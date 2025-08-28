В платье-балахоне и шляпе: Меган Маркл поделилась красочным фото из сада

Меган Маркл / © Getty Images

На новом снимке, которым герцогиня Сассекская поделилась со своими подписчиками в Instagram ее бренда она запечатлена в белом платье-бахалоне с короткими рукавами и небольшим V-образным вырезом на декольте. На голове у герцогини шляпа с широкими полями, которая частично закрывает ее лицо. Волосы распущены, на шее несколько золотых украшений, на запястье — золотых браслетов, Меган держит в руке веточку растений и идет по саду босиком, наступая на камень около небольшого пруда.

Видимо, это тот самый пруд, о котором рассказывал принц Гарри Опре Уинфри, когда просил теледиву забрать прибившихся к Сассекским утят себе. Это было весьма забавно.

В подписи к снимку Меган благодарит всех, кто покупает товары ее бренда. «Мы очень гордимся тем, что разделяем с вами эти моменты. Спасибо, что приняли нас в своих сердцах и домах», — пишет герцогиня.

Напомним, на днях Маркл дала новое интервью, в котором снова раскритиковала жизнь в королевской семье, рассказав, как ей там было трудно.