В платье-балахоне и туфлях-лодочках: королева Рания на торжественном мероприятии

Королева Рания посетила ифтар в городе Акабе и поделилась в Instagram снимками с мероприятия.

Ее Величество приехала на меропряитие в красивом нежно-розовом платье-балахоне, которое дополнила сумкой на плече и туфлями-лодочками. Рания сделала объемную укладку и, как всегда, выразительный макияж.

"Сегодняшний ифтар в прекрасной Акабе", - написала королева в подписи под снимками в своем Instagram.

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Ифтар - это вечерний прием пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан. Проводится до или после вечерней молитвы.

Ранее королева и король Иордании посещали семейное мероприятие в честь месяца Рамадана. "Нет большего благословения, чем быть в окружении семьи", - написала тогда Рания в подписи к фотографиям.

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Присутствовала тогда на семейном мероприятии и принцесса Раджва - первая королевская невестка и жена старшего сына королевы Рании и короля Абдаллы II – кронпринца Хусейна.

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

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