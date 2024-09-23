В платье бананового цвета и с серьгами-кольцами: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне, где продемонстрировала яркий образ.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На ней было платье бананового цвета длины миди с короткими рукавами и круглым вырезом. Талию Карин подчеркнула желтым тканевым поясом с пряжкой в тон.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

У Жан-Пьера была объемная прическа с кудрями, макияж с персиково-дымчатыми тенями и розовой помадой. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на руках – браслеты.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер в розовом наряде и бархатных туфлях вышла к журналистам.

Читайте также:

Деловые образы пресс-секретаря Белого дома – Карин Жан-Пьер (22 фото)