В платье бананового цвета и с серьгами-кольцами: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Карин Жан-Пьер любит носить на работу яркие наряды.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне, где продемонстрировала яркий образ.
На ней было платье бананового цвета длины миди с короткими рукавами и круглым вырезом. Талию Карин подчеркнула желтым тканевым поясом с пряжкой в тон.
У Жан-Пьера была объемная прическа с кудрями, макияж с персиково-дымчатыми тенями и розовой помадой. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на руках – браслеты.
Напомним, Карин Жан-Пьер в розовом наряде и бархатных туфлях вышла к журналистам.
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