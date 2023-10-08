В платье без бретелек и в балетках: принцесса Мария-Олимпия сходила на тусовку

На днях греческая принцесса посетила частный просмотр "Прогулки в темноте" художницы Робин Уорд, а также побывала на частном ужине и аукционе в поддержку Cancer Research UK в The Old Sessions House в Лондоне.

Для светского выхода 27-летняя принцесса выбрала лаконичное черное платье средней длины и прямого силуэта без бретелек, к которому подобрала балетки с квадратным носок из лаковой кожи.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

У Марии-Олимпии был светлый маникюр, легкий макияж на лице, а короткие белые волосы просто уложены и расчесаны по пробору.

Напомним, недавно греческая принцесса присутствовала на мероприятии Bulgari Serpenti Icon Event в рамках Парижской недели моды в столице Франции, где появилась в эффектном серебристом платье и произвела фурор.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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