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В платье без бретелек и пальто: Шарлотта Казираги на светском ужине в Париже

В платье без бретелек и пальто: Шарлотта Казираги на светском ужине в Париже

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Племянница князя Монако Шарлотта Казираги приехала на светскую тусовку, ознаменовавшую старт Недели моды в Париже.

Звезды собрались на первом гала-ужине в Grand Diner du Louvre и Шарлотта Казираги была среди гостей.

Она приехала в длинном светлом платье с разрезом спереди и черном твидовом пальто сверху, обута Шарлотта была в лаковые туфли на каблуках, а в руках держала черную сумку Chanel. На шее у Казираги был чокер из бисера и камней, она собрала волосы заколкой и сделала легкий макияж на лице.

Шарлотта Казираги / © Getty Images
Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Этот же ужин посетила британская актриса Кира Найтли с мужем Джеймсом Райтоном, а также британская модель Рози Хантингтон-Уайтли.

Кира Найтли и Джеймс Райтон / © Associated Press
Кира Найтли и Джеймс Райтон / Фото: Associated Press

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