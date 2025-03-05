В платье без бретелек и пальто: Шарлотта Казираги на светском ужине в Париже

Племянница князя Монако Шарлотта Казираги приехала на светскую тусовку, ознаменовавшую старт Недели моды в Париже.
Звезды собрались на первом гала-ужине в Grand Diner du Louvre и Шарлотта Казираги была среди гостей.
Она приехала в длинном светлом платье с разрезом спереди и черном твидовом пальто сверху, обута Шарлотта была в лаковые туфли на каблуках, а в руках держала черную сумку Chanel. На шее у Казираги был чокер из бисера и камней, она собрала волосы заколкой и сделала легкий макияж на лице.
Этот же ужин посетила британская актриса Кира Найтли с мужем Джеймсом Райтоном, а также британская модель Рози Хантингтон-Уайтли.
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