В платье без бретелей и со шлейфом: Меган Маркл блистала на выходных на гала-вечере

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Сассекская появилась на мероприятии Fifteen Percent Pledge в студии Paramount.



Меган приехала на вечер в кремовом платье без бретелей с эффектным шлейфом, сшитое на заказ студией Harbison Studio, отличалось черным вырезом в форме сердца и черной шалью, переходящей в длинный шлейф. Наряд герцогиня дополнила замшевыми туфлями на застежках вокруг щиколотки от Stuart Weitzman, винтажными серьгами с ониксом и бриллиантами от Maison Merenor и надела кольцо с крупным камнем на палец.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган собрала волосы в аккуратный пучок и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. Также у нее был светлый маникюр, и не забыла про свое помолвочное кольцо с бриллиантами.

Меган Маркл / © Getty Images

В своем Instagram, Меган поделилась видео с мероприятия и своего прибытия на него.

