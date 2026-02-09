ТСН в социальных сетях

В платье без бретелей и со шлейфом: Меган Маркл блистала на выходных на гала-вечере

На выходных Меган Маркл без принца Гарри посетила благотворительный вечер в Лос-Анджелесе.

Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Сассекская появилась на мероприятии Fifteen Percent Pledge в студии Paramount.

Меган приехала на вечер в кремовом платье без бретелей с эффектным шлейфом, сшитое на заказ студией Harbison Studio, отличалось черным вырезом в форме сердца и черной шалью, переходящей в длинный шлейф. Наряд герцогиня дополнила замшевыми туфлями на застежках вокруг щиколотки от Stuart Weitzman, винтажными серьгами с ониксом и бриллиантами от Maison Merenor и надела кольцо с крупным камнем на палец.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган собрала волосы в аккуратный пучок и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. Также у нее был светлый маникюр, и не забыла про свое помолвочное кольцо с бриллиантами.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

В своем Instagram, Меган поделилась видео с мероприятия и своего прибытия на него.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

