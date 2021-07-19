В платье без рукавов и с клатчем: Софи Уэссекская продемонстрировала новый образ

В платье без рукавов и с клатчем: Софи Уэссекская продемонстрировала новый образ

Графиня Софи Уэссекская и ее муж принц Эдвард посетили вместе мероприятие.

Королевская пара встретилась с Ландо Норрисом во время посещения гаража команды McLaren на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне 18 июля 2021 года в Нортгемптоне.

Графиня Софи и принц Эдвард / Getty Images

56-летняя графиня Уэссекская надела на встречу белое платье миди с короткими рукавами и принтом, обула белые эспадрильи на платформе и держала в руках белый клатч-конверт. Волосы Софи распустила, надела серьги и украшение на шею, а также была в черных солнцезащитных очках.

Графиня Софи Уэссекская / Getty Images

Напомним, недавно мы видели Софи Уэссекскую на Уимблдонском теннисном турнире. Тогда графиня была в легком белом платье в очень мелкий горох, с маленькими пуговицами посередине и шнурком на талии от бренда ME+EM стоимостью 295 фунтов стерлингов. Легкие летние платья, определенно, к лицу графине Софи.

Графиня Софи Уэссекская с принцессой Беатрис и ее мужем Эдоардо / Getty Images

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