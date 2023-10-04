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В платье без рукавов и с поясом на талии: красивая королева Матильда на рабочей встрече

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
428
Время на прочтение
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В платье без рукавов и с поясом на талии: красивая королева Матильда на рабочей встрече

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Ее Величество проинспектировала медицинское учреждение.

Королева Бельгии Матильда встретилась с главным врачом Хлоей Спилбаудт во время королевского визита в онкологический центр "Институт Жюля Борде" в Брюсселе.

Супруга короля Филиппа приехала на мероприятие в платье в принт «гусиная лапка» от Carolina Herrera и подобрала ему в тон такие же туфли-лодочки тоже от этого бренда. Под мышкой у королевы был маленький черный клатч прямоугольной формы.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

Матильда сделала свою фирменную укладку, надела крупные серьги, несколько золотых браслетов и любимые часы на запястье. На ее пальце сверкало обручальное кольцо, а в руках королева держала подаренный ей букет цветов.

Образ получился совсем не осенним, так как платье было без рукавов. В сравнении несколькими днями ранее на мероприятии королева Матильда появилась в горчичном кейп-пальто и брюках, подобранных в тон.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
428
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