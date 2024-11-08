В платье без рукавов и своей свадебной тиаре: как принцесса Маргарет ездила в Голливуд

Принцесса Маргарет – сестра королевы Елизаветы II – обожала светские рауты и все, что с ними связано.

Она вела богемный образ жизни и наслаждалась каждым ее мгновением. Любила Маргарет бывать и за границей.

В этот день, 8 ноября 1965 года, принцесса посетила Голливуд. Вместе со своим мужем лордом Сноудоном принцесса находилась в трехнедельном турне по Соединенным Штатам.

Принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

На фото Ее Высочество беседует с Биллом Уэлшем во время бала WAIF в Голливуде. Она одета в платье без рукавов, на груди у нее пришпилена бриллиантовая брошь, на шее колье, а в ушах серьги, также Маргарет носила в тот день свою любимую "Полтиморскую тиару", в которой выходила замуж в 1960 году. Волосы принцессы были собраны в прическу, а на лице был красивый макияж. Королева надела длинные белые перчатки, бриллиантовый браслет и держала в руках маленькую золотую сумку.

Кстати, ранее мы рассказывали вам о других любимых тиарах, которые часто носила сестра королевы Елизаветы II.

Принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

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