В платье, бомбере и высоких сапогах: леди Амелия Виндзор на модном мероприятии в Лондоне

На днях девушка посетила презентацию коллекции SKYE by BRORA на Слоун-сквер в британской столице.

В этот день на девушке было платье в принт с пуговицами на груди, которое она сочетала с изумрудной курткой-бомбером и высокими кожаными сапогами без каблуков.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Амелия, как всегда, распустила белокурые волосы, сделала очень легкий макияж, подчеркнув пухлые губы. Из украшений ее образ дополняла золотая цепь на шее и несколько золотых колец на пальцах. Через плечо у Виндзор висел телефон на зеленом ремешке.

Напомним, недавно мы показывали вам другой образ леди Амелии, когда она приехала в топе с бантом на груди на светскую тусовку в Лондоне.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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