В платье бутылочного цвета и с кольцом-насекомым: королева Максима посетила презентацию

После торжественного открытия парламента в Гааге королева Максима вернулась к более рутинной работе.
Ее Величество посетила презентацию и семинары отчета "Давление производительности в школах MBO" в колледже Альбеда в Роттердаме. Отчет был подготовлен при поддержке фонда психического здоровья MindUS, а Максима является уже много лет председателем этой организации.
В этот раз для выхода в свет королева выбрала платье Natan Couture из структурированной ткани бутылочного цвета с бахромой на подоле, которое дополнила платком в тон, туфлями-лодочками из зеленой замши Natan Couture и клатчем-конвертом.
Белокурые волосы Максимы в этот раз распустила, надела цветочные серьги изумрудного цвета, несколько золотых браслетов на запястья и часы, а у нее на пальце кроме помолвочного кольца сверкало другое украшение в виде крупного насекомого. Королева обожает носить разные огромные аксессуары и всегда умело подчеркивает ими свои образы.
Прошлым вечером, напомним, королева вместе с королем Виллемом-Александром появилась на гала-концерте Государственного совета во дворце Нордейнде в Гааге. Там Ее Величество блистала в голубом платье, которое в ее гардеробе находится с 2011 года.
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