В платье бутылочного цвета: роскошный выход шведской принцессы Мадлен

Младшая сестра кронпринцессы Виктории – принцесса Мадлен – появилась с семьей на банкете в честь лауреатов Нобелевской премии мира.
Мероприятие прошло в Стокгольмской ратуше. Принцесса Мадлен прибыла на него в вечернем платье бутылочного цвета, расшитого камнями. Плечи Мадлен были открыты, а у наряда был небольшой шлейф.
К образу принцесса подобрала тиару, серьги с изумрудными камнями такую же брошь и маленький тканевый клатч. А обута была в черные туфли-лодочки также с россыпью страз.
Волосы Мадлен собрала в красивый низкий пучок, сделала вечерний макияж и маникюр в бордовом оттенке. Выглядела принцесса просто восхитительно.
Также на банкете появилась беременная принцесса София – жена брата Мадлен – принца Карла Филиппа.
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