В платье бутылочного цвета: роскошный выход шведской принцессы Мадлен

Младшая сестра кронпринцессы Виктории – принцесса Мадлен – появилась с семьей на банкете в честь лауреатов Нобелевской премии мира.

Мероприятие прошло в Стокгольмской ратуше. Принцесса Мадлен прибыла на него в вечернем платье бутылочного цвета, расшитого камнями. Плечи Мадлен были открыты, а у наряда был небольшой шлейф.

К образу принцесса подобрала тиару, серьги с изумрудными камнями такую же брошь и маленький тканевый клатч. А обута была в черные туфли-лодочки также с россыпью страз.

Принцесса Мадлен / Фото: Getty Images

Волосы Мадлен собрала в красивый низкий пучок, сделала вечерний макияж и маникюр в бордовом оттенке. Выглядела принцесса просто восхитительно.

Также на банкете появилась беременная принцесса София – жена брата Мадлен – принца Карла Филиппа.

Принцесса София / Фото: Getty Images

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