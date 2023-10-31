В платье Carolina Herrera и особенных серьгах: королева Летиция на торжестве в честь дочери Леонор

Королева Испании Летиция выглядела изящно в синем платье на торжественной церемонии в день рождения своей старшей дочери - принцессы Леонор.

Принцесса Астурийская сегодня празднует 18-летие. В парламенте Мадрида девушка дала присягу на верность Конституции и теперь может официально исполнять обязанности регента в отсутствие своего отца, короля Филиппа.

Принцесса Леонор / Фото: Associated Press

51-летняя королева Летиция в важный для своей дочери день облачилась в синее платье Carolina Herrera длиной ниже колен, с драпировкой на талии, рюшами по подолу, каплевидным вырезом и эффектной аппликацией из цветов и камней на обоих плечах. Впервые королева надела это платье на официальную церемонию встречи королей во время государственного визита в Германию в октябре 2022 года.

Королева Летиция, ее супруг король Филипп VI и дочери принцесса Леонор и инфанта София / Фото: Associated Press

А образ дополнила телесными туфлями на каблуках, серьгами-кольцами от Bvlgari, которые были подарены ей на рождение Леонор, также она собрала волосы в низкий пучок и сделала выразительный макияж.

Испанская королевская семья / Фото: Associated Press

Младшая сестра Леонор – инфанта София – выбрала светлое платье с цветочным принтом и с кейп-накидкой и черные остроносые балетки.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему Софию называют "запасной" принцессой в Испании.

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